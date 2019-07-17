الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع ليبيريا

أكدت الصين أهمية تكثيف التعاون مع ليبيريا، وإثراء التبادلات على مختلف المستويات؛ للإسهام في بناء مجتمع صيني- إفريقي بمصير مشترك، وزيادة تطوير العلاقات بين الجانبين بشكل أكبر.

جاء ذلك خلال لقاء "لي تشان شو" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (كبير المشرعين الصينيين) اليوم الأربعاء مع

الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الليبيري "ألبرت تشي" في العاصمة (بكين).وقال شو إن الصين تقدر التزام ليبيريا بمبدأ "صين واحدة" في شكل تشريع، وإن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيتخذ التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين كتوجيه لتوفير دعم وضمان قانوني لتطبيق نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك، وبناء الحزام والطريق وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.من جانبه، قال الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الليبيري "ألبرت تشي" إن بلاده تلتزم بشدة بمبدأ "صين واحدة"، ومستعدة للعمل مع الجانب الصيني لاستغلال فرصة بناء الحزام والطريق والنمو السريع للتعاون بين الصين وإفريقيا؛ لتعزيز التبادلات بين المجلسين التشريعيين والتعاون في كل المجالات.