مقتل 10 أشخاص بتفجير قنبلة في الصومال

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص نتيجة تفجير قنبلة كانت مزروعة بجانب طريق قرب مدينة بلعاد، في محافظة شبيلي الوسطى جنوب شرق الصومال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، بأن الانفجار

وقع بعد أن أطلق مجهولون النار على المدينة من رشاشات ثقيلة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما يرجح مراقبون محليون أن تكون

"حركة الشباب" المتطرفة هي التي تقف وراء الاعتداء.

ولـ "الشباب" التي تم تأسيسها في الصومال في العام 2004، لائحة طويلة من الهجمات المرتكبة منذ 2008، باستخدام انتحاريين وسيارات ملغمة.

وتخوض الحركة حربا ضد الحكومة الصومالية، إضافة إلى تنفيذها هجمات على دول تساند الحكومة في مواجهتها للإسلاميين المتشددين.