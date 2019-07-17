ارتفاع عدد حالات المصابين بـ"الإيدز" في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن تقارير صحية أظهرت ارتفاعا في عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" العام الفائت 2018 عما كان عليه عام 2017.

وأظهرت المعطيات التي نشرها مركز تشخيص الإصابة بهذا الفيروس، التابع لوزارة الصحة، أن "عدد المصابين وصل العام الفائت

إلى (425) فردا، وهو عدد يفوق بعشرين عما سجل في عام 2017. ولوحظت هذه الزيادة في عدد حالات الإصابة للسنة الثانية على التوالي، بعد أربع سنوات من الانخفاض المستمر في الفترة بين الأعوام 2013 و2016".

وأشارت المعطيات إلى أن معدل الإصابة بين الرجال (مثليي الجنس)، سجل انخفاضا من (148) عام 2017 إلى (123) عام 2018، وذلك على عكس العدد الإجمالي للرجال المصابين بالمرض، حيث استمر في الثبات خلال العامين الماضيين.

أما الزيادة فكانت من نصيب النساء بحيث ارتفع عددهن من(115) في عام 2017 إلى(142) مصابة في عام 2017.