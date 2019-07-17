روسيا: مسألة البحارة الأوكرانيين المحتجزين في موسكو على جدول الأعمال

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مسألة البحارة الأوكرانيين المحتجزين في موسكو وقضية مدير موقع "ريا نوفوستي-أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، مدرجتان في جدول الأعمال، ولكن، طالما أن إجراءات التحقيق جارية، فإن الكرملين لن يعلق على هذه القضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف، في تصريح للصحفيين، رداً على سؤال، هل من العدل أن نقول إن التأجيل الدائم للقضايا المتعلقة بالبحارة الأوكرانيين وفيشينسكي، يوحي بأنه لا يوجد توافق في الآراء ولا يوجد

حل سياسي؟ :"في الواقع، تم التطرق إلى هذه القضية خلال محادثة رئيسي البلدين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكيي، وهذه المسألة على جدول الأعمال. ولكن طالما أن إجراءات التحقيق جارية، كما تعلمون، لن نعلق على قرارات المحكمة، ولن نقوم بتقييم هذا الوضع".يذكر في هذا الصدد أن الجانبين يطالبان أحدهما الآخر بإطلاق سراح محتجزين لديه، الطرف الأوكراني يطالب روسيا بإطلاق سراح بحارة محتجزين لديها، والروسي يطالب أوكرانيا بإطلاق سراح محتجزين لديها، وفي المقدمة منهم رئيس موقع "روسيا سيجودنيا أوكرانيا" كيريل فيشينسكي.يشار إلى أنه في 25 نوفمبر من العام الماضي، انتهك زورقان مدفعيان صغيران تابعان للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية في البحر الأسود، وقامت هذه الزوارق بمناورة خطيرة لعدة ساعات دون الاستجابة للمطالب القانونية للسلطات الروسية.. واحتجز حرس الحدود الروس هذه السفن بعد توجيه طلقات إنذار باتجاهها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح طفيفة. وكان على متن السفن 22 بحارا إلى جانب اثنين من موظفي إدارة أمن الدولة، وتم إلقاء القبض عليهم جميعًا بتهمة انتهاك حدود الدولة.