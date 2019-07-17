أول تعليق من أردوغان على هجوم استهدف الدبلوماسيين الأتراك في أربيل

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تعليق منه على الهجوم على دبلوماسيين أتراك في أربيل، عن إدانته لهذا الاعتداء، مؤكدا أن العمل جار للعثور على المنفذين.
وقال أردوغان، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عقب الحادث: "أدين الهجوم الشنيع على موظفين في قنصليتنا بأربيل وأتنمى رحمة الله لموظفنا الذي استشهدجراء الاعتداء".
وأضاف الرئيس التركي: "نواصل جهودنا المشتركة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين (في كردستان العراق) لضمان العثور السريع على منفذي الهجوم".
وسبق أن أكدت وسائل إعلام عراقية ومصادر أمنية محلية مقتل نائب القنصل العام التركي لدى أربيل واثنين من مرافقيه،خلال زيارتهم مقهى شعبيا في منطقة عين كاوه السياحية، جراء هجوم بإطلاق نار، مضيفة أن الحادث أسفر أيضا عن جرح 4 أشخاص آخرين في الموقع.
وطوقت قوات الأمن المحلية مكان الحادث وفرضت إجراءات أمنية مشددة بحثا عن المسلحين الذين أطلقوا النار.
وقال مصدر أمني لـ RT، إن "القوات الأمنية في أربيل بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، فيما منع الخروج من المحافظة".
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