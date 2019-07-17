الصين: العلاقات مع روسيا تدخل عصرًا جديدًا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، إن العلاقات الصينية الروسية التي تدخل إلى عصر جديد ستكون أقوى وأكثر حيوية.

وسيستمر الجانبان في توطيد وتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل، والسعي لتحقيق التنمية المشتركة، والعمل معًا للدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، وجلب المزيد من الطاقة الإيجابية إلى العالم.

جاء ذلك تعليقا على تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين دخلت إلى حقبة جديدة، ومبدأ تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين شامل وطويل الأمد ولا يتأثر بالأشياء العابرة، وأن التعاون بين البلدين لا يستهدف أي طرف ثالث

ويهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار في البلدين وإفادة الشعبين.

وأضاف شوانغ، أن الصين تقدر بشدة البيان الإيجابي والواضح الذي أدلى به وزير الخارجية الروسي حول العلاقات الصينية الروسية، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، وتحت قيادة رئيسي الدولتين، حققت العلاقات الصينية الروسية تطورا غير مسبوق.

ويصادف العام الجاري الذكرى الـ 18 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا.