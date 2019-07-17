مقتل 6 جنود في انفجار جنوب سوريا

قتل 6 جنود في انفجار وقع في جنوب سوريا اليوم الأربعاء في هجوم قاتل نادر الحدوث في مهد الانتفاضة التي استمرت 8 سنوات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "العبوة الناسفة كانت تستهدف قافلة

تنقل أعضاء الفرقة الرابعة" في محافظة درعا الجنوبي، بالإضافة لـ 15 جريحًا كانوا بالقرب من قرية يادود.

وجدير بالذكر أن في مارس، شارك عشرات الأشخاص في احتجاج متسرع

على تمثال لوالد الرئيس الراحل الذي أعيد تنصيبه بعد 8 سنوات من هدم المحتجين له.

مما أسفرت الحرب الأهلية عن مقتل أكثر من 370،000 شخص منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دمشق ودرعا في مارس 2011، قبل أن يؤدي القمع الوحشي إلى اندلاع الصراع.