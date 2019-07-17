مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بأربيل

أكدت الخارجية التركية مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل. وأضافت الخارجية في بيان، أنها تواصل اتصالاتها مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين، للعثور على منفذي الهجوم. ​وأفادت معلومات، أوردتها تقارير كردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا. وذكرت التقارير أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك. وتوافدت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث. ورجحت المصادر، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.



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