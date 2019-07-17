وزير الخارجية السعودي يستقبل قرقاش في جدة

استقبل معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مدينة جدة اليوم الأربعاء.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
وعلى حسابه الشخصي على "تويتر" غرد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، قائلاً: "اجتماع بناء مع وزير الخارجية السعودي معالي الدكتور إبراهيم العساف في جدة اليوم، علاقات متميزة متطورة تجمع بلدينا الشقيقين، ومعاليه يخجلك بأدبه وتواضعه وأخلاقه".
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