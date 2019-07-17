مقتل 18 جندياً أفغانيا في اشتباكات مع "طالبان"

قال مسؤولون في الحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن عناصر حركة "طالبان" قتلوا 18 جندياً على الأقل في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية، عندما حاولت القوات إلقاء القبض على قيادي كبير في الحركة.

وبدأت الاشتباكات بعدما تم نقل عدة جنود جواً إلى منطقة آبكمري التابعة لإقليم بادغيس لتنفيذ مداهمة ليلية على مخابئ لحركة "طالبان"، وإلقاء القبض على شخص عينته حاكماً للمنطقة.

وقال عضو في المجلس الإقليمي في بادغيس، إن "طالبان" طوّقت الجنود وقتلت 18 منهم وأسرت 11 آخرين. وأضاف أن عشرة جنود آخرين في عداد المفقودين.

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وقال حاكم منطقة آبكمري، إن السبب في ما جرى هو غياب التنسيق، مضيفاً: "نُفذت العملية لمداهمة مخبأ يستخدمه العديد من قادة طالبان، لكن المسلحين كانوا قد أخلوا المنطقة قبل يومين".

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وتواصل "طالبان" شن هجمات كبيرة على القوات الأفغانية، بينما تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.