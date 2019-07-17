كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغلو يطالب أردوغان بالتوقف عن دعم الإخوان والتدخل في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تغيير سياسته الخارجية والتخلي عن الإخوان المسلمين والتصالح مع مصر.

وطالب في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، بـ "تغيير السياسية الخارجية لتركيا 180 درجة"، مشيراً إلى أنه سيضيف بعض التحذيرات إلى تحذيراته السابقة للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأضاف "إذا كنا نقول لتكسب تركيا في سياستها الخارجية فعلى الرئيس أردوغان أن يتخلى أولاً عن الإخوان المسلمين، من هم الإخوان؟ ... مصالح الدولة التركية فوق كل شيء".

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وتابع "ثانياً عليك يا أردوغان أن تتصالح مع مصر التي نتشارك معها التاريخ والثقافة، على أي أساس نحن نخاصمها؟ هذا الخصام ينعكس سلباً على تركيا".

وأضاف "ثالثاً يجب عقد محادثات على المستوى الرسمي مع سوريا بأسرع وقت ممكن، لماذا لا يوجد لدينا سفير في دمشق؟ ولماذا نعقد محادثات غير مباشرة عبر روسيا؟ فوحدة الأراضي السورية من مصلحة تركيا".

وتابع "رابعاً، يجب أن تتخلوا عن إرسال السلاح إلى ليبيا، (...) ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ فبدلا من لعب دور الوسيط من أجل السلام لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء".