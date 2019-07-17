كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قيادي بالحرية والتغيير": المبادرة الأفروأثيوبية هي الضمان الوحيد لإتمام الاتفاق السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نور الدين بابكر، القيادي بقوي الحرية والتغيير، إنه حتى الآن لا يوجد ضمانات لبنود الاتفاق السوداني غير الثقة بين الطرفين والمبادرة الأفروأثيوبية، لافتًا إلى أن هناك عدة محاور أخرى متمثلة في مبعوثي المجتمع الدولي مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بابكر في مداخله هاتفيه له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أنه في التوقيع النهائي سيكون هناك ضامنين دوليين لهذا الاتفاق، مضيفًا أن الضامن الأكبر لهذا الاتفاق هو الشعب السوداني الذي يدعم مطالب الثورة ويحرسها حتى تكتمل شروطها.

Advertisements

وأشار القيادي بقوي الحرية والتغيير، إلى أن هذه الاتفاقية هي الخطوة الأولى نحو الأمام، متابعًا أن هناك جولة أخرى من التفاوض متعلقة بالإعلان الدستوري الذي يتحدث عن المهام الاختصاصية للمستويات الثلاثة وبرنامج الفترة الانتخابية.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، وجرى التوقيع في العاصمة الخرطوم في حضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي بعد ليلة طويلة من المحادثات.