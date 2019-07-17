كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " أبو مرزوق": مباحثات وفد حماس بموسكو تناولت الانحياز الأمريكي لإسرائيل في تهويد القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن صفقة القرن هي صفقة أمريكية غير معهودة من التوجهات السياسية للإدارات الأمريكية السابقة، مشيرًا إلى أن هناك إصرار واضح من الإدارة الأمريكية تجاه هذه القضية، وإن كانت مخالفة للتوجهات المعتادة في السياسية الأمريكية السابقة كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، ضم إسرائيل للجولان المحتل، وإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أبو مرزوق في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن الصفقة تطرح بجرأة كبيرة وبإلحاح من الإدارة الأمريكية الحالية، وأن مباحثات وفد الحركة في موسكو، تناولت الانحياز الأمريكي الكامل لصالح إسرائيل، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد ممكن، لمواجهة إجراءات واشنطن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

يذكر أن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال إن روسيا الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه الخطوات الأمريكية بحق القضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال ندوة صحفية في ختام لقاءاته مع المسئولين الروس في موسكو مؤكدًا أن روسيا لديها القدرة على عمل التوازن في المنطقة.