كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالطا تحاكم 3 أشخاص بتهمة قتل صحفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون من محكمة في مالطا إن 3 رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم في قتل الصحفية، دافني كاروانا جاليتسيا، بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة لائحة اتهام ضدهم.

وأكد المتهمون الثلاثة أنهم غير مذنبين، أثناء إجراءات جمع الأدلة التي سبقت التحقيق معهم.

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ويتهم فنسينت وشقيقاه ألفريد وجورج ديجورجيو بزرع قنبلة وتفجيرها في سيارة كاروانا جاليتسيا قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 أكتوبر عام 2017.

وقدمت لائحة الاتهام قبل أيام من الموعد النهائي الذي يسمح للمتهمين، الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة في غضون 20 شهرا، بالخروج بكفالة.