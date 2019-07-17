كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح سفارة رواندا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم الأربعاء أن روندا قررت فتح سفارتها في المغرب.
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وفي مارس الماضي، تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي تغطي عدة مجالات بين الرباط وكيغالي كجزء من الدورة الأولى للجنة المشتركة.
وأضافت أن الرئيس الرواندي بول كاجامي عين الشيخ صالح هابيمانا سفيرا جديدا لرواندا في الرباط.
كما قام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا في 5 يوليو بزيارة إلى رواندا، قام خلالها بتسليم رسالة من الملك محمد السادس إلى كاغامي.
وشهدت العلاقات بين البلدين نقطة تحول بعد زيارة كاغامي للمغرب في يونيو 2016 وزيارة محمد السادس لرواندا في أكتوبر من نفس العام.
ووقعت الرباط وكيغالي 23 اتفاقية تعاون ثنائية خلال الزيارات.
وفي مارس الماضي، تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي تغطي عدة مجالات بين الرباط وكيغالي كجزء من الدورة الأولى للجنة المشتركة.