كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة بين الصين وفيتنام فى بحر الصين الجنوبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مركزان فكريان مقرهما واشنطن، اليوم الأربعاء، إن السفن الفيتنامية والصينية متورطين في مواجهة استمرت أسابيع بالقرب من حقل نفط بحري في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام.

ويمثل "خط الترسيم البحرى الصينى لبحر الصين الجنوبى" على شكل حرف "يو" مساحة شاسعة من بحر الصين الجنوبي، وتزعم أنه يشمل مساحات شاسعة من الجرف القاري في فيتنام حيث منحت امتيازات نفطية.

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ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، استكملت السفينة هاييانج ديشي 8، التي تديرها هيئة المسح الجيولوجي الصينية، يوم الاثنين الماضي مسحًا مدته 12 يومًا للمياه قرب جزر سبراتلي المتنازع عليها، وفقًا لتقارير منفصلة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومركز الدراسات المتقدمة.

وتم ترخيص إحدى الكتل النفطية التي شملتها الدراسة الاستقصائية من فيتنام إلى شركة الطاقة الإسبانية ريبسول، التي اضطرت العام الماضي وفي عام 2017 إلى وقف عملياتها في المياه الفيتنامية بسبب ضغط من الصين.

وفي حادثة منفصلة قبل أيام، قامت سفينة خفر السواحل الصينية بمناورة فيما وُصف بأنه "طريقة تهديد" تجاه السفن الفيتنامية التي تخدم منصة النفط المملوكة لليابان فى جنوب شرق اليابان.