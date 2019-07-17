كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من حماس وروسيا يبحثان سبل التصدي لصفقة القرن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يوسف بقار، مراسل قناة الغد الإخبارية بموسكو، إن أخر ما توصل إليه وفد حماس بموسكو هو محاولة وقف التفرد الأمريكي بالقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن موسي أبو مرزوق قد كشف على أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال المشاورات التي جمعته بنائب وزير الخارجية الروسي.

وأضاف بقار خلال الفقرة الإخبارية أن مائدة الحوار التي جمعت الطرفان ناقشت سبل التصدي لصفقة القرن المشبوهة، موضحًا أن الجانب الفلسطيني أكد أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع الوقوف بالند أمام المحاولات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

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وأشار مراسل قناة الغد بموسكو، إلى أن الاجتماع تطرق إلى ملف المصالحة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام والذي تلعب فيه روسيا دورًا كبيرًا، موضحًا أن روسيا أكدت أن انهاء الانقسام الفلسطيني يعني توحيد الصفوف من أجل التصدي للتهديدات الخارجية وعلي رأسها صفقة القرن.

يذكر أن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال إن روسيا الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه الخطوات الأمريكية بحق القضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال ندوة صحفية في ختام لقاءاته مع المسئولين الروس في موسكو مؤكدًا أن روسيا لديها القدرة على عمل التوازن في المنطقة.