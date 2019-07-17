كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح": قرار وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين الفلسطينيين ظالم ومجحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمر الغضبان، مسئول حركة فتح في مخيم برج البراجنة، إن قرار وزارة العمل اللبنانية استفزازي، لافتًا إلى أن وجود الفلسطينيين بلبنان قصريًا والعودة لفلسطين قادمة لا محالة.

وأضاف الغضبان في تصريحات خاصة بقناة الغد، أن الشعب الفلسطيني مُنتج وقرار وزير العمل اللبناني ظالم ومجحف، موضحًا أنه في عام 2005 تم إنشاء لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني والتي بموجبها يتم دراسة الأوضاع الفلسطينية والتي لم ينفذ منها شيء إلى الأن.

وأشار مسئول حركة فتح في مخيم برج البراجنة، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لهم كافة الحقوق الاجتماعية والمدنية، مضيفًا أنه يجب على الشعب اللبناني الحفاظ على حقوق الفلسطينيين على أراضيهم.

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يذكر أن هناك احتجاجات قد اندلعت في كافة مخيمات اللاجئين في لبنان للتنديد بقرار وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين.

كما أعلنت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان الإضراب الشامل في جميع مخيمات وتجمعات الفلسطينيين حتى تراجع وزير العمل عن الإجراءات.

كانت احتجاجات واسعة اندلعت الاثنين الماضي في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان كما أغلق لاجئون مدخل مخيم البراجنة ردا علي قرار وحملة وزير العمل اللبناني بإغلاق محال اللاجئين.