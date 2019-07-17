مهرجان تازة الدولي للفيلم.. البداية بلحظة اعتراف لعبد الوهاب الدكالي

يكرم الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، في حفل خاص، يوم 21 يوليوز الحالي، في مدينة تازة على هامش الدورة الثانية من مهرجانها الدولي للسينما.

واختارت إدارة مهرجان اسم عبد الوهاب الدكالي، لتكريمه اعترافا بالعطاء الفني، الذي قدمه طوال مسيرته، والذي جعله منه واحدا من بين أبرز الفنانين في سماء الأغنية المغربية.

ويكرم الدكالي، في حفل فني، يحييه رفقة جوق برئاسة مصطفى الركراكي، في ساحة 20 غشت، في تازة السفلى.

وتنطلق أنشطة مهرجان تازة الدولي للسينما، الرسمية، يوم 22 يوليوز الجاري، وتستمر إلى غاية 27 من الشهر نفسه، لتعيش المدينة أسبوعا من الاحتفال الفني بأنشطة متنوعة.

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وكشفت إدارة المهرجان، في بلاغ لها، أن السينما الكندية ضيفة شرف الدورة الثانية، باعتبار أن كندا نموذجا للتنوع، والتعددية الثقافية بكل أطيافها.

وتحضر السينما المغربية بقوة خلال هذه الدورة، إذ إلى جانب المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، قررت الجهة المنظمة عرض مجموعة من الأفلام المغربية بمختلف مناطق المدينة، وجماعات ترابية تابعة للإقليم.