توخيل عن نيمار “أتمنى استمراره معنا لكنه يرغب في الرحيل”

أقر توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بصعوبة بقاء نجم الفريق نيمار دا سيلفا مع نادي العاصمة الفرنسية في الموسم القادم.

ورد توخيل على سؤال أحد الصحافيين حول نيمار، على هامش المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي دريسدين لألماني، أمس الثلاثاء، قائلا “بالنسبة لي أتمنى أن يستمر نيمار معنا، لكنه يرغب في الرحيل”.

وأشار مدرب باريس سان جيرمان، أنه كان يعلم برغبة النجم البرازيلي في الرحيل، قبل بداية “كوبا أمريكا”، البرازيل 2019، موضحا أن القرار النهائي ستتخذه إدار الفريق برئاسة ناصر الخليفي.

وكان مسؤولو بطل فرنسا عقدوا اجتماعا مع نيمار، خلص إلى قبول رحيله لكن شريطة حصولهم على مبلغ 222 مليون يورو، الذي دفعه باريس سان جيرمان قبل موسمين لبرشلونة الإسباني من أجل ضم اللاعب البرازيلي.