رد المنشط الإعلامي، رشيد العلالي، اليوم الأربعاء، على أخبار “استبعاده” من تقديم برنامج “جزيرة الكنز” على القناة الثانية، موضحا أن الأمر ليس كذلك، ويتعلق بانسحابه نظرا إلى عدم تفاهمه مع الشركة المنتجة.
وأكد العلالي، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه سيكون حاضرا في الموسم المقبل من برنامج “جزيرة الكنز”، الذي ينطلق بثه، في شهر أكتوبر المقبل، لكنه سيكون آخر موسم بالنسبة إليه.
وأضاف العلالي أنه انسحب من تقديم البرنامج، نظرا إلى أنه لم يقبل ببعض الأمور، وهو يفضل أن يعمل في الظروف، التي تواتيه، وتجعله مرتاحا.
وانتشرت، أخيرا، أخبار عن استبعاد العلالي من تقديم البرنامج بقرار من الشركة المنتجة له، بينما أوضح المنشط ذاته عكس ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر العلالي لـ”اليوم24″: لم يتم استبعادي من جزيرة الكنز.. أنا من قرر الانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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