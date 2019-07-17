اغتيال ديبلوماسي تركي و2 من مرافقيه في مطعم بالعراق

أسفر هجوم مسلح استهدف مطعماً في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل دبلوماسي تركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت مصادر أمنية في أربيل بإقليم كردستان، إن الهجوم وقع خلال تناول الدبلوماسي التركي الذي يشغل منصب نائب القنصل العام والمرافقين له الطعام داخل المطعم، حيث فتح مسلحون مجهولون النار عليهم.

وبدورها أكدت الخارجية التركية عقب الحادث أن موظفاً في القنصلية التركية بأربيل قتل في إطلاق النار، وأنها تواصل اتصالاتها مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.

ويُعرف عن السفارة التركية في العراق تجول دبلوماسييها بمن فيهم السفير، فاتح يلدز، بأريحية في المحافظات العراقية، خاصة مدن إقليم كردستان التي تتمتع باستقرار أمني أفضل من بقية المحافظات.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، عن تشديد السلطات الأمنية إجراءاتها من خلال منع الخروج من المحافظة.

وقال المصدر لقناة رويسا اليوم إن “القوات الأمنية في أربيل بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة وقت حدوث الهجوم للتعرف على الجناة، فيما منع الخروج من المحافظة”.

Advertisements

وأضاف أن “رجال الأمن انتشروا في كل مكان قريب من الحادث، وبدأوا بعمليات تفتيش للسيارات والمحال القريبة من هناك”.

وتابع المصدر قائلا إن “شخصين نفذا الهجوم، وكانا في المطعم من وقت سابق لوصول الدبلوماسيين الأتراك”، فيما أشار إلى أن السلطات الكردية كثفت من حماية القنصلية التركية في المدينة.

ونفى ديار دنير، المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، علاقة حزبه بالهجوم حتى هذه اللحظة، وأكد قائلا: “لا نمتلك أي معلومات عن الهجوم”.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية، مقتل موظف في القنصلية التركية لدى أربيل في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم.