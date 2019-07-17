كابول: إصابة خطيرة في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (45 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن في قرة كابول بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي أن "المصاب نُقل إلى عيادة محلية وهناك تم تقديم العلاجات الأولية له ومن ثم نُقل إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا لاستكمال العلاج".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلغ عن اعتقال المشتبه به.