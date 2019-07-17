قبرص: اعتقال 12 إسرائيليا بتهمة الاغتصاب الجماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة القبرصية، اليوم الأربعاء، 12 سائحا إسرائيليا بشبهة ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي بحق سائحة بريطانية.
وجاء أن السائحة تبلغ من العمر 19 عاما، وأن الجريمة وقعت في أحد فنادق أيا نابا جنوب شرقي قبرص، علما أن أيا نابا تعتبر مركز جذب للشبان الإسرائيليين.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية علمت بالاعتقالات، وتتابع تطورات الأحداث.
وأشارت إلى أن القنصل الإسرائيلي في نيقوسيا، يوسي وورمبراند، على اتصال مع المعتقلين وعائلاتهم.
وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام القبرصية المحلية، فإن المعتقلين سيتم عرضهم على المحكمة يوم غد، في حين سيتم إجراء فحوصات طبية للسائحة الضحية.
وكان قد بدأ التحقيق في الجريمة في أعقاب شكوى تقدمت بها السائحة في مركز الشرطة المحلية، ولا يزال في مراحله الأولية.
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