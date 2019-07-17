بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج العربي، وادعت أن هذه الخطوة لا علاقة لها بـ"أزمة إيران الحالية".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن الوزارة، مساء الثلاثاء، قولها إن الفرقاطة " HMS Kent" ستتوجه إلى المنطقة منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني.

وقال إن السفينة البريطانية "مونتروز" المتمركزة بشكل دائم في الخليج ستدخل الآن قاعدة البحرية الملكية في البحرين لحوالي 3 أو 4 أسابيع من أجل أعمال صيانة.

وتابع أنه من المتوقع أن تصل المدمرة "دانكان" المتجهة حاليًا إلى الخليج بداية الأسبوع المقبل، لتوفير الإغاثة وتجنب حدوث فجوة في الأسطول البريطاني.

وكانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، الدفاع البريطانية أنها سترسل الفرقاطة "دنكان" إلى الخليج لتحل محل الأصغر حجمًا "مونتروز" التي ستعود إلى البحرين لإجراء الصيانة الدورية.

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وتصاعد التوتر بين طهران ولندن عقب إعلان الأخيرة اعتراض قوارب إيرانية ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وهو ما نفته الأخيرة.

وأعلنت بريطانيا على خلفية ذلك رفع مستوى الأمن الملاحي للسفن التي ترفع العلم البريطاني التي تمر عبر المياه الإيرانية في الخليج إلى المستوى الحرج.

وعلى صلة، ففي الرابع من تموز/ يوليو الجاري، أعلنت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سورية، واحتجازها وحمولتها.

ولاحقًا وضعت لندن شرطًا للإفراج عن الناقلة الإيرانية وهو أن تحصل على ضمانات بعدم وجهتها لسورية.