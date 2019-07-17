ترامب ملوّحاً بفرض رسوم جديدة على سلع صينية: الطريق لا يزال طويلا لإبرام اتفاق تجاري معها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها شوط طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد تفرض رسوما على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتحدث ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، قائلا إنه من المفترض أن تشتري الصين منتجات زراعية أميركية، وإن إدارته تترقب لترى ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.

وكانت بكين في وقت سابق من يوم الثلاثاء قد رفضت تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن بكين تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا «مضلل تماما» وإن كلا البلدين يرغب في التوصل إلى اتفاق.

وغرد ترامب يوم الاثنين بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأمريكية «أثرا كبيرا» وحذر من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.

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وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام وهي أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، في ظل ضغط تجاري من الولايات المتحدة. وفي النصف الأول من السنة، نما الاقتصاد 6.3 في المائة مقارنة مع مستواه قبل عام.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام «ليست أداء سيئا» بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا وتباطؤ النمو العالمي، وإنها تتماشى مع التوقعات الخارجية.

وقال قنغ خلال إفادة صحافية يومية إن استقرار النمو في الصين أمر جيد للعالم ولاقتصاد الولايات المتحدة.

ودعا قنغ الولايات المتحدة «للعمل بجد مع الصين، وأن يلتقي الاثنان في منتصف الطريق، على أساس من الاحترام المتبادل والندية، وأن يسعيا إلى التوصل لاتفاق مفيد وفي صالح الطرفين. يتماشى هذا مع مصالح البلدين وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي».