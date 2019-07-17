واشنطن تدين هجوم اربيل وتصفه بـ'البشع'

وذكرت البعثة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، " تُدين بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد الهجوم البشع على موظفين القنصلية التركية في أربيل، ونتقدم بتعازينا القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية".وأعربت عن "تضامهنا في الدفاع عن سلامة الدبلوماسيين الأجانب والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل دبلوماسي تركي ومرافق عراقي.

