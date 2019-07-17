قناع الطين مع القهوة يخفف التجاعيد... جربيه ولاحظي الفرق!

ويشيع في الوقت الأخير استخدام نوع من الطين المغربي الذي يساعد على إعادة الشباب والنضارة والاشراق إلى البشرة مع إزالة علامات التقدم في السن عنها.

ومن أجل الاستفادة من خصائصه يمكن الاعتماد عليه لتحضير قناع فعال جداً. ويحتاج ذلك إلى: ملعقة طعام من الطين المغربي المذوب في كمية مناسبة من الماء العادي أو ماء الورد، ملعقة طعام من القهوة المطحونة، ملعقة طعام من زيت الكاكاو.



تخلط المكونات جيداً حتى تتحول إلى مزيج متجانس وخال من التكتلات. يمد القناع على كل مساحة الوجه والعنق مع التركيز على أماكن الخطوط والتجاعيد.

يترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يزال بكمية كافية من الماء على أن يلي ذلك تطبيق كريم مرطب للبشرة.

وينصح بتكرار استخدام هذا القناع مرتين اسبوعياً من أجل الحصول على بشرة نقية ومن دون شوائب.