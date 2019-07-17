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رسمياً.. بيرسبوليس الايراني يجدد تعاقده مع بشار رسن

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2019-07-17 | 15:41

رسمياً.. بيرسبوليس الايراني يجدد تعاقده مع بشار رسن

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اعلن نادي بيرسبوليس الايراني، تجديد عقد نجمه العراقي الدولي بشار رسن، للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل.
وانتقل رسن الى بيرسبوليس في صيف 2017، وحقق مع الفريق لقب الدوري الايراني الممتاز مرتين ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "نادي بيرسبوليس جدد عقد اللاعب بشار رسن بموافقة الادارة".


واوضح أنه "بالرغم من العروض التي تلقاها رسن، إلا أنه فضل تمديد عقده مع بيرسبوليس"، مبيناً ان "النادي جدد العقد بعد مفاوضات قصيرة بين الجانبين".

واضاف النادي في بيانه، أن "ممثل بيرسبوليس سافر الى قطر من اجل تجديد العقد مع بشار وتم ذلك بمؤتمر صحفي".

يذكر أن رسن يتواجد في الفترة الحالية بعيادة اسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، لعلاج الاصابة التي تعرض لها بالكتف خلال مشاركته مع اسود الرافدين بالدورة الرباعية بالسعودية.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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