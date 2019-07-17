أردوغان: اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية لاعتقال مرتكبي هجوم أربيل

أدان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاربعاء، ما وصفه بالهجوم "الشنيع" على موظفي القنصلية التركية في أربيل، مؤكدا أن الاتصالات مستمرة مع السلطات العراقية لاعتقال مرتكبي الهجوم. ونقلت وكالة الاناضول التركية عن اردوغان قوله، "ندين الهجوم الشنيع على موظفي القنصلية التركية في أربيل". وأضاف اردوغان، أن "اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي الهجوم".



وقتل نائب القنصل التركي العام ومرافقيه بإطلاق نار في أربيل، فيما تعيش المدينة إجراءات امنية مشددة منذ وقوع الحادثة. وقتل نائب القنصل التركي العام ومرافقيه بإطلاق نار في أربيل، فيما تعيش المدينة إجراءات امنية مشددة منذ وقوع الحادثة.

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