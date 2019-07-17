نائب كردي يكشف عن وجود أطراف تسعى للاطاحة بحكومة عادل عبد المهدي

وقال بالاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة مسرور بارزاني بعد تشكيل حكومة الاقليم بفترة قصيرة تمثل رسالة تطمينية الى الحكومة الاتحادية بأن نهج حكومة الاقليم هو تصفير المشاكل والتصالح وحل جميع المشاكل العالقة منذ عام 2005"، مبينا ان "الزيارة وضعت خارطة طريق للعمل المشترك بين جميع الاطراف بغية حل الخلافات بطريقة توافقية ومرضية للجميع وفق الدستور والقانون".وأضاف بالاتي، "هناك بعض الأطراف تشعر أن ليس من مصلحتها ان تتحسن الاوضاع وتُحل المشاكل بين بغداد واربيل، فهناك من يسعى للصيد بالماء العكر وهناك من يريد اضعاف حكومة عادل عبد المهدي والاطاحة بها واستغلال ورقة الموازنة والكرد كورقة ضغط للاطاحة بالحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "الاقليم سار الى الامام بخطوة نشير من خلالها بكل وضوح اننا داعمون للحكومة الاتحادية ولدينا كل الاستعداد لحل المشاكل وتطبيق الموازنة بكل بنودها".وأكد بالاتي، ان "مانتمناه ان نلقى مرونة من حكومة بغداد، وان تتحمل مسؤوليتها بما يتعلق بديون الاقليم المتراكمة من قروض الشركات النفطية، نتيجة لقطع تخصيصات الاقليم من الموازنة طيلة السنوات السابقة، اضافة الى تكاليف الحرب ضد داعش واحتضان العوائل النازحة من مناطق القتال".

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إلى العاصمة بغداد، امس الثلاثاء 16 تموز 2019، على رأس وفد كردي رفيع المستوى.