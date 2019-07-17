اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال ستة متهمين بالسرقة في الموصل. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على اوامر قبض صادرة عن القضاء تلقي (٦) متهمين خمسة منهم تم القبض عليهم خلال محاولتهم سرقة دار في منطقة حي السكر في الجانب الايسر لمدينة الموصل".



وأضاف أن "السادس تم القبض عليه وضبط بحوزته مبلغ (مليونين دينار عراقي) قام بسرقته من احد الدور السكنية ، وقد تم القبض عليه أيضا في أيسر مدينة الموصل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال ستة متهمين بالسرقة في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.