اتحاد الكرة يعلن موعد المباراة النهائية لكأس العراق

وتأهل الى المباراة النهائية كل من الزوراء والكهرباء.

وذكر الاتحاد في بيان أن "لجنة المسابقات حددت السادس والعشرين من الشهر الجاري، موعداً لنهائي كأس العراق بين الزوراء والكهرباء".

وكان فريق النوارس قد تغلب على القوة الجوية في نصف النهائي بنتيجة 4-1، فيما تغلب الكهرباء على الطلبة بنتيجة 3-0.

