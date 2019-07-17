اتحاد الكرة يعلن موعد المباراة النهائية لكأس العراق

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2019-07-17 | 15:28
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد اقامة مباراة نهائي بطولة كأس العراق لموسم 2018/ 2019 الحالي.
وذكر الاتحاد في بيان أن "لجنة المسابقات حددت السادس والعشرين من الشهر الجاري، موعداً لنهائي كأس العراق بين الزوراء والكهرباء".
وكان فريق النوارس قد تغلب على القوة الجوية في نصف النهائي بنتيجة 4-1، فيما تغلب الكهرباء على الطلبة بنتيجة 3-0.
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