مقتل أحد أفراد حفظ السلام بالسودان و6 مدنيين في هجوم بأبيي

قال كول ألور جوك حاكم منطقة "أبيي" الواقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان، الأربعاء، إن مسلحين مجهولين قتلوا أحد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و6 مدنيين في منطقة أبيي المتنازع عليها.

وأضاف جوك قائلا، في تصريحات صحفية: "هاجم مسلحون مجهولون أمس سوق أميت شمال أبيي، وهناك طفل بين المدنيين الذين قتلوا.

وأكد أنه يعتقد أن المهاجمين شماليون لكن هوياتهم لم تعرف بعد.

وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "أن قوات حفظ السلام كانت في دورية روتينية وتعرضت لهجوم من مجهولين.

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وقتل جندي إثيوبي وأصيب آخر كما قتل خمسة مدنيين".

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011 لكن وضع أبيي لم يتحدد.

وتشهد المنطقة أعمال عنف بين من يريدون الانضمام للجنوب وآخرين يريدون أن يكونوا جزءا من الشمال.

وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة لحفظ السلام في المنطقة، هي القوة الأمنية المؤقتة في أبيي تحت مسمى (يونيسفا)، منذ عام 2011.

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع في منتصف مايو/ آيار الماضي على تمديد ولاية بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيسفا" بمنطقة أبيي، المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، لمدة 6 أشهر، تستمر حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.