تعهدت الرئاسة التركية بالرد على الهجوم الذي استهدف موظفين في القنصلية التركية في أربيل العراقية، الأربعاء.
فبعد أن أسفر هجوم مسلح عن مقتل أحد موظفي القنصلية، توعدت أنقرة بالرد على هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر".
وترحم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر على الضحية الذي سقط في الهجوم وقدم التعازي لعائلته.
وأضاف قالن في نفس التغريدة قائلا: "سيتم الرد على أولئك الذين نفذوا هذا الهجوم الغادر"، على حد تعبيره.
وكان قد صدر بيان عن وزارة الخارجية التركية أعلنت فيه عن مقتل أحد موظفي قنصليتها في أربيل، أثناء وجوده خارج مقر عمله، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المسؤولين العراقيين لضبط منفذي الهجوم بأسر ع وقت.
وتخوض تركيا حربا منذ سنوات طويلة ضد حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وخارجها، إذ تنفذ عمليات عسكرية ضد هذا الحزب وأحزاب كردية مسلحة أخرى في كل من العراق وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تتوعد بالرد بعد مقتل أحد موظفي قنصليتها في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.