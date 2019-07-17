انت الان تتابع مقتل موظف في القنصلية العامة التركية بإطلاق نار في أربيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتل "موظف" في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل الكردية العراقية في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم اليوم الأربعاء.
وكانت شبكة "رووداو" الكردية المحلية ذكرت أن ما لا يقل عن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق النار. وذكرت أيضا أن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
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