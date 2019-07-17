اخبار العالم

مقتل موظف في القنصلية العامة التركية بإطلاق نار في أربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع مقتل موظف في القنصلية العامة التركية بإطلاق نار في أربيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتل "موظف" في القنصلية العامة التركية لدى مدينة أربيل الكردية العراقية في هجوم مسلح استهدف أحد المطاعم اليوم الأربعاء.

وكانت شبكة "رووداو" الكردية المحلية ذكرت أن ما لا يقل عن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق النار. وذكرت أيضا أن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل موظف في القنصلية العامة التركية بإطلاق نار في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا