نتانياهو يحتاج دعم ليبرمان لتشكيل الحكومة

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لن يكون قادراً على تشكيل حكومة جديدة، دون دعم وزير دفاعه السابق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
وبحسب استطلاع أجرته قناة "كيشت"، ونشرت هيئة البث الإسرائيلي نتائجه، فإن معسكر أحزاب اليمين، دون حزب إسرائيل بيتنا، سيحصل على 55 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، ما يعني عدم قدرة نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي.
وكان ليبرمان استقال من منصب وزير الدفاع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجاً على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين وهو يهاجم سياسات نتانياهو.
وأظهر الاستطلاع أن حزب "ليكود" بزعامة نتانياهو سيحصل على 31 مقعداً، بينما سيحصل حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض)على 30 مقعداً.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن حزب "القائمة المشتركة" سيحصل على 11 مقعداً، و"إسرائيل بيتنا" على عشرة مقاعد، و"العمل" على ستة مقاعد.
وكان حزب نتانياهو تصدر نتائج الانتخابات الماضية بالحصول على 36 مقعداً، مقابل 35 مقعداً لـ"أزرق أبيض".
وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في سبتمبر (أيلول)، بعدما تقرر حل الكنيست الحالي على خلفية فشل نتانياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر انتخابات جرت في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان نتانياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريباً تطرح طلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض".
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