الاتحاد الأوروبي: روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية

طالب الاتحاد الأوروبي روسيا بتحمل مسؤوليتها عن المأساة التي تسبب فيها إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تنفذ الرحلة رقم (MH17)، في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، وبالتحديد في الـ17 من يوليو (تموز) 2014، مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، والذين بلغ عددهم 298 شخصاً.

قال الاتحاد في بيان لممثليته في موسكو، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يثق بشكل كامل في عمل لجنة التحقيق في هولندا، والتي كلفت بالكشف عن المتسبب في المأساة.

وتنفي روسيا حتى اليوم أي مسؤولية لها عن إسقاط الطائرة.

وكانت لجنة التحقيق في هولندا قد كشفت في يونيو (حزيران) الماضي عن 4 أسماء تتهمهم بالوقوف وراء الجريمة.

وفقاً للتحقيقات فإن الطائرة أسقطت في طريقها من أمستردام إلى كوالا لامبور، على أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا.

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وأكد المحققون، أن الانفصاليين أصابوا الطائرة بصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي الروسي، بوك.

وبذلك اكتسب الصراع الدموي شرق أوكرانيا، بين قوات الجيش الأوكراني، والانفصاليين الموالين لروسيا، بعداً دولياً.

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن الصراع أدى إلى مقتل نحو 13 ألف شخص، حتى الآن.

وعد الاتحاد الأوروبي بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وذويهم، وطالب روسيا في الوقت ذاته، بالتعاون مع المحققين.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين بإسقاط الطائرة، غيابياً، في هولندا، في مارس (آذار) 2020، حيث إن روسيا لا تعتزم تسليمهم.