تحليق إسرائيلي مكثف جنوب لبنان

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف، اليوم الأربعاء، على مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، في بيان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب.

وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي، منذ العاشرة والنصف صباحاً وعلى ارتفاع متوسط، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح في الجنوب.