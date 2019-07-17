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تحليق إسرائيلي مكثف جنوب لبنان

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حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف، اليوم الأربعاء، على مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، في بيان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على ارتفاع منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب.

وأشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي، منذ العاشرة والنصف صباحاً وعلى ارتفاع متوسط، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح في الجنوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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