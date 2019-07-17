الصين: النواب الأمريكيون لديهم نوايا "شريرة" ضد هواوي

قالت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، إن النواب الأمريكيين، الذين اقترحوا مشروع قانون جديد ضد شركة "هواوي" الصينية للاتصالات لديهم نوايا "شريرة" لاحتواء صعود ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في مؤتمر صحفي اليوم، إن نواب أمريكيين معينين أظهروا تحيزاً ضد الصين.

وأضاف، "لقد أظهروا نواياهم الشريرة لاحتواء تطور الصين وتقويض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وتقول الصين، إن العقوبات "غير المبررة" المفروضة على هواوي تعرقل سلاسل الإمداد العالمية ومصالح الشركات الأجنبية.

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وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تقدم نواب أمريكيين بمشروع قانون لمنع البيت الأبيض من رفع اسم "هواوي" من القائمة السوداء دون الحصول على موافقة الكونغرس أولاً.

وتقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ بمشروع القانون، الذي أطلق عليه "قانون مستقبل الجيل الخامس لأمريكا"، ويأتي في أعقاب تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض التنازلات بشأن هواوي لنظيره الصيني شي جين بينغ في اجتماع مجموعة العشرين الشهر الماضي.

ووضعت شركة هواوي على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأمريكية في مايو (أيار) الماضي، لكن ترامب قال إنه سيمنح استثناءات للشركات الأمريكية للعمل مع الشركة في أمور لا تؤثر على الأمن القومي.

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية وتقوم بممارسة الضغط على الدول الغربية الأخرى حتى لا تستخدم تقنية الشركة الصينية.