الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

أكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء.

كما واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

فيما اعتقلت تلك القوات شقيقين من مدينة جنين، وشابين آخرين من محافظة الخليل، بالإضافة إلى اعتقال شاب من محافظة قلقيلية.