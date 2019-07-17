الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

أكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.
وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء.
كما واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
فيما اعتقلت تلك القوات شقيقين من مدينة جنين، وشابين آخرين من محافظة الخليل، بالإضافة إلى اعتقال شاب من محافظة قلقيلية.
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