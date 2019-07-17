مصر ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان

رحب مسؤول في الخارجية المصرية بتوقيع الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس العسكري والقوى المدنية، معرباً عن أمله في وصول السودان إلى الاستقرار المطلوب، وتعزيز الأوضاع الداخلية في أقرب وقت.

وقال المسؤول إن مصر تدعم الشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة وتطالب دوماً بضرورة تغليب المصلحة العامة والدخول في المفاوضات السياسية للوصول إلى حل مناسب يرضي كافة الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، وفقاً لإرادة الشعب السوداني.

وأوضح المسؤول في الخارجية المصري أن الاستقرار داخل السودان سيكون له أثر إيجابي على مصر وكافة دول الجوار، ومن مصلحة الجميع أن يعم الاستقرار داخل السودان، وأن تحقق التنمية الاقتصادية للشعب السوداني الذي عانى كثيراً في فترات سابقة.

وشدد المسؤول على أن مصر ساهمت في تعزيز الوضع السوداني من خلال القمة التشاورية التي استضافتها القاهرة بين دول الجوار، ثم الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخراً في أثيوبيا لتقييم الأوضاع والوصول إلى حلول سياسية ملائمة.