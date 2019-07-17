الكشف عن أخطر إرهابيي داعش في الأنبار

كشفت قيادة شرطة الأنبار العراقية اليوم الأربعاء، عن أخطر إرهابيي المحافظة، وعن العمليات التي قام بها وتنقلاته مع تزوير هوياته.

وقالت القيادة في بيان، "تم إجراء كشف الدلالة من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، وبصحبة قاضي تحقيق محكمة إرهاب شرق الأنبار عبد السلام موعد جاعد وضباط تحقيق مكافحة إجرام الأنبار للمتهم الإرهابي الداعشي (رسول ناجي عويد مخلف العلياوي)"، مبينة أنه "من قادة تنظيم داعش ومن أخطر الإرهابيين على مستوى محافظة الأنبار ومطلوب لكافة الوكالات الأمنية والجهات التحقيقية"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "المتهم المذكور قاتل مع عصابات داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية في جزيرة الرمادي وبعد التحرير هرب باتجاه سوريا وقاتل مع التنظيم الإرهابي هناك"، مشيرة إلى أنه "هرب إلى تركيا وخطط منها لتجنيد الإرهابيين في الأنبار للقيام بعمليات إرهابية".

وتابعت أنه "قام بتزوير هوية الأحوال المدنية باسم (محمد ناظر شاكر) ودخل إلى محافظة أربيل ومن خلال التنسيق من قبل مديرية مكافحة الإجرام تم القبض عليه وبعدها تم جلبه من إقليم كردستان لغرض التحقيق معه، حيث تم مجابهته بالأدله والبراهين من خلال فريق عمل من مكافحة الإجرام وتحت إشراف قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، انهار معترفاً على ارتكابه عدة جرائم، منها أنه قام بخطف مواطنين عراقيين بالتعاون مع مجموعة إرهابية ووضعوهم في سجون داعش لمدة طويلة كرهائن من أجل أخذ فدية مقابل إطلاق سراحهم".