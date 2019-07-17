مقتل نائب القنصل العام التركي بإطلاق نار في أربيل

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية، بأن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق نار على مطعم بمدينة أربيل بكردستان العراق.
وذكرت الشبكة، أن إطلاق النار أسفر أيضاً عن سقوط عدد من الجرحى.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من جانب تركيا.
وأوضحت أن إطلاق النار استهدف عدداً من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية خلال تواجدهم في المكان.
وهرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة منه.
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