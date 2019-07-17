اخبار العالم

مقتل نائب القنصل العام التركي بإطلاق نار في أربيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية، بأن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق نار على مطعم بمدينة أربيل بكردستان العراق.

وذكرت الشبكة، أن إطلاق النار أسفر أيضاً عن سقوط عدد من الجرحى.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من جانب تركيا.

وأوضحت أن إطلاق النار استهدف عدداً من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية خلال تواجدهم في المكان.

وهرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نائب القنصل العام التركي بإطلاق نار في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا