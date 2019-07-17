عمّان ودمشق تدرسان تمديد عمل المعبر الحدودي

يدرس الجانبان الأردني والسوري تمديد عمل المركز الحدودي بينهما (جابر نصيب) ليكون على مدارس الساعة، بسبب الاكتظاظ الذي يشهده المعبر يومياً، ويتطلب من المسافر عدة ساعات ليتمكن من العبور، سيما وأن عدد ساعات العمل على المعبر منذ افتتاحه في 15 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي لا تتجاوز الـ10 ساعات.

بيد أن متطلبات أمنية ما تزال تعترض تطبيق هذا التوجه وتعمل على التأخير في اتخاذ القرار، سيما من الجانب الاردني والذي يتخوف من تسلل أشخاص كانوا قد غادروا المملكة للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا خلال الأزمة السورية ويرفض الأردن عودتهم.

وتؤكد مصادر حدودية أردنية قرب التوصل إلى اتفاق بهذا المجال، سيما وأن الجانبين يحاولان استكمال المتطلبات الأمنية والاقتصادية التي يجب أن ترافق هذا القرار في حال تم اتخاذه، خصوصاً ما يتعلق أيضاً بمجال التهريب الذي اعتاد السائقون العاملون على نقل الركاب بين الجانبين على ممارسته ويطلق عليهم الأردنيون مسمى "البحارة".

ومنذ افتتاح الحدود بين البلدين لم تجر عمليات استيراد وتصدير بين البلدين، سوى قيام شاحنات بضائع بعبور المعبر الحدودي لنقل ما تحمله إلى دول أخرى، خاصة بين لبنان ودول الخليج العربي.

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وسبق أن اتفق الطرفان في الأردن وسوريا على إعادة فتح المعبر في 15 أكتوبر (تشرين الأول) أكتوبر الماضي، محددين ساعات العمل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء.

ثم عادت وأعلنت الحكومة الأردنية بعد 3 اشهر عن تمديد ساعات العمل في المعبر ساعتين إضافيتين، ليصبح موعد انتهاء العمل اليومي الساعة السادسة مساء.

ويربط بين البلدين معبران حدوديان الأول ما زال مغلقاً وهو "الجمرك القديم" يقابله من الجانب الأردني معبر "الرمثا"، ومعبر "نصيب" الذي يقابله معبر "جابر" على الجانب الاردني.