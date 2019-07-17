قيادي بفتح: حماس تماطل وتتلقى الأوامر من الإخوان

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، حركة حماس بالمناورة في ملف المصالحة الفلسطينية، بأوامر من جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً مضنية في هذا الملف.

وقال محيسن، في تصريحات صحافية، إن حركة حماس، تتلقى تعليمات من جماعة الإخوان بشكل مباشر، وتماطل وتناور في ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أن جهوداً مصرية تبذل لإنهاء ملف الانقسام، لكن حركة حماس تناور وتماطل في ذلك، وغير جادة في هذا الموضوع.

Advertisements

وتابع محيسن، أنه لم يتم تنفيذ ما وقع عليه من اتفاق 2017، لحد اللحظة، في إشارة للاتفاق الذي وقعته حركتا فتح وحماس في القاهرة، برعاية مصرية، لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وتحدث مسؤولون وقياديون فلسطينيون، عن تقدم في ملف المصالحة خلال الفترة الأخيرة، بعد تحرك مصري تخلله لقاءات مع مسؤولين في حركتي فتح وحماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتتهم حركة فتح، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير بين الحركتين في القاهرة عام 2017، والذي ينص على تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها في قطاع غزة.