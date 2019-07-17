وزير داخلية إيطاليا يؤكد أنه كان مستهدفا من قبل جماعة يمينية بحوزتها صاروخ قطري

أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه كان مستهدفا من طرف عناصر يمينية متطرفة، عثرت السلطات بحوزتها على ترسانة أسلحة، من بينها صاروخ قطري، بعد ضبطها خلال عملية أمنية مشتركة في عدة مدن بشمال البلاد.

وكانت الشرطة الإيطالية قد عثرت، الإثنين، على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة.

وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات، حول كيفية وصول الصاروخ لأيدي الجماعة، و مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها قطر؟ بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات.

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وقال سالفيني قائلا -في تصريح للصحفيين الثلاثاء خلال زيارته لمدينة جنوة-: "لقد بلّغت أنا عن ذلك.. كانت إحدى التهديدات الكثيرة بالقتل التي تصلني يوميا، وتحدثت أجهزة المخابرات عن مجموعة أوكرانية تخطط لقتلي، أنا سعيد لأن ذلك ساهم في الكشف عن هذه الترسانة".

وتابع: "أعتقد أنني لم أفعل على الإطلاق أي عمل مسيء للأوكرانيين.. ليست لدي أي معرفة بأي من النازيين الجدد.. وأنا سعيد عندما يتم القبض على المتطرفين المؤيدين للنازية أو الموالين للشيوعية".

وكانت السلطات الأمنية الإيطالية قد أعلنت أن العملية الأمنية انطلقت في أعقاب تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا، تتعلق ببعض الإيطاليين الذين شاركوا في حرب دونباس (شرقي أوكرانيا)، ومن بين الأسلحة المضبوطة "بنادق أوتوماتيكية حديثة الصنع وصاروخ من طراز ماترا".