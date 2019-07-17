الشبانة: المملكة تعرضت لأعمال إرهابية استهدفت أمن الملاحة والطاقة في العالم

قال وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة إن من أهم البنود المطروحة على هذا مجلسِ وزراء الإعلام العرب، هو دور الإعلام العربِي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وضرورة معالجتها من خلال تفعيل الدورِ المحورِي للإعلام العربِي في مواجهة ظاهرة عالمية تركت أثراً سلبياً على الفرد والمجتمعات العربية، وذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء حول العالم، مشيرًا معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية لم تأل جهداً في التصدي لظاهرة الإرهاب والتعاون مع الجهات ذات العلاقة دولياً وإقليمياً.

ونوه وزير الإعلام إلى أنه: خلال شهرِ رمضان المبارك، تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لعمليات تخريب إرهابية، ومن بينها ناقلاتي نفط سعوديتين، دون أدنى مراعاة لحرمة الشهرِ الفضيلِ، والأرواحِ والممتلكات والبيئة، كما تعرضت بلادنا لعمليات إرهابية مؤخراً عبر طائرات دون طيار، استهدفت محطات ضخ للنفط، إضافةً إلى عدة عمليات استهدفت مطارات مدنية في مدينتي أبها وجيزان من قبلِ مليشيات إرهابية مدعومة من إيران.

وشدد تركي الشبانة على أن هذه العمليات لا تستهدف منطقتنا العربية فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة الجوية والبحرية وإمدادات الطاقة في العالم، مقدماً شكره لجميعِ الدول العربية والصديقة التي أدانت واستنكرت هذه العمليات، على وقوفها مع المملكة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية.

ورأى أن الوضع الراهن يتطلب منا أن يكون إعلامنا العربي متيقظاً وواعياً للمخاطرِ المحدقة بالعالم العربِي، وذلك حتى نتمكن من التصدي فكرياً وتوعوياً وجماهيرياً للإرهاب، ونتحد في سبيلِ محاربته وكشف هوية داعميه، والعمل بشكلٍ منظم على تجفيف منابعِ تمويله بكلِ السبلِ والوسائلِ المتاحة.

Advertisements

وأكد على ضرورة: أن نتحد للعملِ على التصدي بكلِ قوة وحزم للإرهاب، وإنقاذ الأرواح البريئة، وحفظ الممتلكات، وذلك عبر تنفيذ خطة برامجٍ نوعية ذات صفة توعوية وتثقيفية بهذه الظاهرة الخطيرة المدمرة لتسهِم في الارتقاء بتعاملنا مع هذه الظاهرة الخبيثة.

وأفاد وزير الإعلام رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب: إن أمام مجلسنا الموقر في هذه الدورة مجموعة من القضايا والبنود التي من شأنها الرقي بمنظومة العملِ الإعلامي العربِي، والتي نرى بأن يتم العمل عليها بجدية، لا سيما ما يتعلق بمتابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي بالخارجِ، والتي سيكون له دور كبير في إبراز الجهود العربية لخدمة المواطنِ العربي وخدمة قضايا دولنا بالخارجِ.

وأعرب عن تطلعه إلى تعاون أصحاب المعالي ودعمهم للإستراتيجية الإعلامية العربية، لنتمكن بمشيئة الله من تحقيق تطلعات شعوبنا وبما ينسجم مع أهداف ورؤى أمتنا العربية.