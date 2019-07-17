اخبار العالم

من القاهرة.. إعلان دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مجلس وزراء الإعلام العرب مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة عاصمة الإعلام العربي لعام 2020 .

وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماعه بالدورة العادية ال50 في القاهرة اليوم الأربعاء، تموز 17، 2019.

تفاصيل أوفى لاحقا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من القاهرة.. إعلان دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا