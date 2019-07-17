من القاهرة.. إعلان دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020

أعلن مجلس وزراء الإعلام العرب مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة عاصمة الإعلام العربي لعام 2020 . وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماعه بالدورة العادية ال50 في القاهرة اليوم الأربعاء، تموز 17، 2019. تفاصيل أوفى لاحقا..

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