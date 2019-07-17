4 قتلي.. كيف قُتل نائب القنصل التركي فى أربيل ؟

وأعلنت شبكة روادو الإعلامية عن إنتشار أمني مكثف بمحيط مكان استهداف الدبلوماسيين الأتراك في أربيل.
وأضافت الشبكة الإعلامية: "توافدت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الحادث، مؤكدة أن الأمن في أربيل يلاحق المتورطين بإطلاق النار".
وأدى حادث إطلاق نار داخل مطعم في أربيل أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسون أتراك، مشيرة إلى أن مسلحان استهدف المسؤول التركي بأربيل.
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